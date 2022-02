Inter-Milan, Rebic a disposizione di Pioli. Tomori prova il recupero – TS

Inter-Milan è sempre più vicina. Stefano Pioli avrà a disposizione Ante Rebic. Tomori, reduce da un infortunio, proverà a recuperare in extremis

RECUPERO – Inter-Milan è in programma sabato alle ore 18. Di fronte ad un San Siro gremito, Pioli potrà fare affidamento su Ante Rebic: l’esterno croato, secondo quanto riferito dal Tuttosport, sta lavorando per mettere km sulle gambe e, contro i nerazzurri, ci sarà. Prova il recupero in extremis anche Tomori: le sue condizioni andranno valutate giorno per giorno, specialmente le reazioni del ginocchio sinistro operato circa 20 giorni fa. A centrocampo rientra Kessie che dovrebbe agire sulla trequarti. Davanti alla difesa pronti Bennacer e Tonali.

Fonte: Tuttosport