Inter, Scamacca obiettivo numero uno. Occhi anche su Dybala – TS

L’Inter continua a lavorare per rinforzare l’attacco. Per l’estate l’obiettivo numero uno è Gianluca Scamacca del Sassuolo. Si monitora anche la situazione relativa a Dybala

OBIETTIVO – L’Inter lavora già al mercato estivo. I nerazzurri vogliono rinforzare l’attacco: l’obiettivo numero uno è Gianluca Scamacca del Sassuolo. Secondo il Tuttosport, c’è già il sì del calciatore ai nerazzurri, che si sono mossi in netto anticipo sul calciatore dei neroverdi. Per arrivare al calciatore, valutato dal Sassuolo 40 milioni circa, i nerazzurri potrebbero proporre delle contropartite: da Pirola, attualmente al Monza, fino a Pinamonti, Mulattieri ed Esposito. Marotta, inoltre, monitora anche la situazione relativa a Dybala: l’Inter monitora da lontano la situazione relativa all’argentino che, a zero, rappresenterebbe un’occasione ghiotta da sfruttare.

Fonte: Tuttosport