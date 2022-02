Bremer e il rinnovo, come cambia la situazione? A giugno sarà asta vera

L’Inter ha messo nel mirino per il mercato estivo il difensore del Torino Bremer. Il rinnovo di contratto però del centrale con i granata cambia tutti gli scenari. Il contratto infatti scadrà nel 2024 ora e a giugno sarà asta vera tra molti club.

SCENARI – L’ufficialità del rinnovo di Bremer con il Torino è un po’ come un fulmine a ciel sereno (vedi articolo). Che mossa è stata quella dei granata? Possibile che il giocatore alla fine, dopo le tante squadre accostate, voglia rimanere al Torino ancora qualche anno? Probabile, è un’opzione da non escludere. Ma quella del Toro di Urbano Cairo potrebbe anche essere una mossa per “evitare il peggio”. Il contratto inizialmente scadeva a giugno 2023 dunque le prossime due sessione, estiva e invernale prossima, sarebbero state le ultime due finestre in cui incassare una cifra simbolica. Con il rinnovo fino al 2024 invece il Torino si assicura il fatto di poter incassare molto di più dalla cessione di Bremer. Una mossa strategica che sicuramente mette in guardia Inter ma anche Milan e tutte le altre squadre che hanno messo gli occhi sul difensore del Toro.