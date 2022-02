Lautaro Martinez chirurgico, anche contro la Colombia decisivo col gol

Lautaro Martinez ha realizzato il gol decisivo in Argentina-Colombia, confermando il suo ruolo di bomber con la maglia della sua nazionale.

BOMBER DECISIVO – Lautaro Martinez ci ha preso gusto. Anche contro la Colombia (QUI il video) ha sostanzialmente confermato la prestazione vista nella prima partita contro il Cile. Ed è stato decisivo, segnando nell’unica occasione che ha avuto. Ancora di sinistro. Una prestazione chirurgica per il Toro, da vero centravanti.

OCCASIONE SFRUTTATA – Questa è l’heatmap dell’attaccante presa da Sofascore:

Poca presenza, pochi tocchi. In totale 23 in 69 minuti, con solo 6 passaggi, però tutti realizzati. Lautaro tende sempre ad essere un po’ isolato nel gioco dell’Argentina, unica punta abbandonata nel cuore della difesa avversaria. In questa sosta però ha trovato l’efficienza dei giorni migliori. Contro la Colombia un’occasione da rete, un tiro, un gol. Una cosa che non sempre gli riesce, ma che con l’Argentina si è realizzata due partite su due. Una dote da punta vera. Quello che gli serviva dopo un periodo decisamente poco brillante in maglia Inter.