L’Atalanta ritrova la vittoria. Subito doppietta per Scamacca

Tutto facile per l’Atalanta che torna a vincere e convincere battendo il Monza per tre reti a zero.

VITTORIA FACILE – Gli uomini di Gasperini sbloccano il match con Ederson e chiudono i conti con una doppietta di Scamacca, sempre più pronto a rimettersi in risalto nel massimo campionato italiano. Proprio l’ex West Ham è stato vicinissimo alla tripletta, negatagli solo dal check Var. Un primo tempo a tinte nerazzurre, che ha visto però il Monza provare a segnare con Colpani. Tre punti facili per l’Atalanta, che torna a salire in classifica. Niente da fare per il Monza che colleziona così due sconfitte in tre giornate.