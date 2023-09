Lazio, colpaccio in trasferta con il Napoli! VAR decisivo due volte

La Lazio vince in casa del Napoli conquistando la prima vittoria stagionale, in trasferta. Decisivo il gol di Kamada per l’1-2 finale.

IN TRASFERTA – La Lazio vince in trasferta contro il Napoli campione d’Italia. Trova la prima vittoria la squadra allenata da Maurizio Sarri. Sblocca la partita Luis Alberto con un gol straordinario di tacco! Su assist di Felipe Anderson. Dopo due minuti, al 32′, trova risponde Piotr Zieliński. Dopo il primo tempo concluso in parità, la Lazio comincia i secondi quarantacinque minuti di gioco con la stessa intensità, tanto da trovare il gol con Kamada dalla distanza. Dopo il gol dell’1-2, l’arbitro annulla due gol alla Lazio su segnalazione del VAR. Gol annullati prima a Mattia Zaccagni,noi a Guendouzi da poco entrato, entrambi per fuorigioco.