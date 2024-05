Condò: «Zhang comunicato disperato. Nessuna rivoluzione Inter!»

Condò prosegue il discorso legato al futuro societario dell’Inter a seguito del comunicato del presidente Steven Zhang. Il giornalista presente dagli studi di Sky Sport ha espresso la propria opinione riguardo la gestione della dirigenza da parte di quello che dovrebbe essere il nuovo proprietario.

DEBITORE E CREDITORE – Paolo Condò critica la gestione da parte del presidente Steven Zhang: «Ridursi agli ultimi giorni su un affare di questa partita, evidentemente è saltato l’affare con l’altro fondo (Pimco, ndr). Il comunicato di oggi mi sembra abbastanza disperato: è un debitore che non riesce a saldare il debito e se la prende col creditore. Io credo che comunque vada a finire questa storia, non ci saranno grandi ripercussioni sull’Inter perché ove Oaktree diventasse proprietaria dell’Inter, cercherà di venderla in tempi brevi»

Inter no rivoluzione con Oaktree

NO STRAVOLGIMENTI – Condò conferma quanto emerso in serata su Sky Sport, riguardo il futuro dell’attuale dirigenza: «Non avrebbe alcun interesse a cedere i giocatori, anzi deve mantenere un valore molto alto. L’attuale management italiano dell’Inter è di grandissima affidabilità, lo ha dimostrato. Andando a logica non vedo il motivo per cui il nuovo proprietario (Oaktree, ndr), dovrebbe, soprattutto in tempi, andare a rivoluzionare un meccanismo che funziona molto bene come quello della dirigenza dell’Inter».