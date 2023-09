In Inter-Fiorentina un esordio bloccato! Inzaghi deve fare a meno di tre

In Inter-Fiorentina Simone Inzaghi deve fare i conti con la condizione fisica di tre giocatori. Per uno di questi l’esordio in nerazzurro è rimandato.

INDISPONIBILI – In Inter-Fiorentina ci si sarebbe aspettato di vedere in campo – o meglio di ri-vedere – Alexis Sanchez. Per il cileno, ultimo colpo in attacco della dirigenza nerazzurra, quella di domani non sarà la serata giusta per l’esordio stagionale. Come accaduto a Cagliari, anche nella terza partita di campionato Sanchez non sarà a disposizione di Simone Inzaghi. L’attaccante, infatti, ha ancora bisogno di ritrovare la condizione fisica. Discorso simile per altri due nerazzurri. Francesco Acerbi resta ancora fermo per il problema al soleo della gamba destra rimediato all’inizio di agosto. Rimane fuori anche Stefano Sensi, per via di un affaticamento muscolare. Questi, dunque, i tre calciatori su cui Inzaghi non potrà contare per Inter-Fiorentina, come conferma Marco Barzaghi sul proprio profilo Twitter.