Fabbian: «Gol? Non ci credo ancora! La mia un’estate tormentata»

Serata di gloria per l’ex Inter Giovanni Fabbian: esordio sul finale col Bologna e gol della vittoria. Il giovane si racconta nel post-partita su Dazn.

EMOZIONE – Giovanni Fabbian si è reso protagonista nel finale di Bologna-Cagliari. Ecco le parole del giovane calciatore, che ha detto addio all’Inter proprio nella sessione di mercato appena terminata : «Il gol? Ancora non ci credo. È un’emozione bellissima e poi farlo qui, nella prima partita, davanti al mio pubblico, è un’emozioni ulteriore. Ancora non ho realizzato! Mi godo questo momento e mi farò trovare pronto per la prossima partita. È stata un’estate tormentata per me ma quando ho saputo dell’interessamento del Bologna ho detto subito di sì perché è una grande realtà. Sono molto contento di essere qui. L’obiettivo di questa squadra credo sia quello di fare bene, partita dopo partita. I frutti si raccolgono sempre alla fine e noi daremo sempre il 100% di noi stessi. Il prossimo sogno? Vado passo per passo. Sicuramente continuare a giocare e a divertirmi perché io mi diverto a giocare a calcio. Poi tutto il resto verrà da sé».