Frosinone-Inter, la squadra di Inzaghi è partita! Il programma – Sky

Frosinone-Inter è la partita che andrà in scena domani allo stadio Benito Stirpe e che di fatto darà il via alla terzultima giornata di Serie A. Inzaghi, che non ha più l’ossessione del risultato a scudetto acquisito, cambierà ancora molto. La squadra nel frattempo è partita, come rivelato da Barzaghi su Sky Sport

PARTENZA – Frosinone-Inter è la sfida che domani (venerdì) si disputerà alle ore 20.45 allo stadio Benito Stirpe. Come rivelato da Matteo Barzaghi, i nerazzurri tra pochissimo partiranno verso Roma: «L’Inter è partita poco fa in pullman verso l’aeroporto di Malpensa, poi l’arrivo a Roma e il trasferimento a Frosinone. Se tutto verrà confermato, Inzaghi effettuerà ben sette cambi rispetto all’ultima partita con il Sassuolo. In pratica, tutti quelli subentrati a Reggio Emilia scendono in campo titolari».

Frosinone-Inter, riposa finalmente Mkhitaryan? La probabile formazione di Inzaghi

Barzaghi fa il punto sulle possibili scelte di Inzaghi: «Per esempio, con i neroverdi hanno giocato Lautaro Martinez e Sanchez mentre contro i ciociari giocheranno Thuram e Arnautovic. Quindi ruota tutti i suoi uomini Inzaghi. A centrocampo potrebbe finalmente riposare Mkhitaryan, presenti ancora Frattesi e Asllani mentre il terzo dovrebbe essere Barella. Darmian torna a destra e Dimarco a sinistra. De Vrij confermato al centro della difesa, Bisseck al posto di Pavard, riposa Bastoni e quindi c’è Carlos Augusto sul centro-sinistra. In porta si rivede Sommer».

INTER probabile formazione (3-5-2): Sommer; Bisseck, de Vrij, Carlos Augusto: Darmian, Barella, Asllani, Frattesi, Dimarco; Thuram, Arnautovic