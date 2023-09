Inter-Fiorentina, Inzaghi va sul sicuro: la probabile formazione – Sky

Domani tornerà in campo l’Inter per una nuova sfida, la terza di campionato, contro la Fiorentina. Ecco quali saranno le probabili scelte di Inzaghi per il match delle ore 18:30.

PROBABILE FORMAZIONE – Squadra che vince non si cambia. Simone Inzaghi sembra proprio seguire alla lettera il proverbio. Per Inter-Fiorentina gli undici nerazzurri che scenderanno in campo dal 1′ saranno, molto probabilmente, gli stessi già rodati nelle prime due sfide di campionato. Nel secondo tempo, poi, ci sarà sicuramente spazio per le classiche rotazioni dell’allenatore piacentino e per vedere all’opera alcuni dei nuovi innesti dell’Inter. Di seguito la probabile formazione di Inzaghi per Inter-Fiorentina lanciata da Sky Sport 24.

INTER (3-5-2): Sommer; Darmian, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez.