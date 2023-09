Pisacane a Inter-News: «A fine primo tempo pensavo di vincerla! Energia creata»

Per il Cagliari di Pisacane primo punto in questo Campionato Primavera, riprendendo l’Inter sull’1-1 in inferiorità numerica. Al termine della partita, l’ex difensore ora allenatore rossoblù ha parlato ai cronisti presenti, fra cui Inter-News.it.

INTERVISTA PISACANE – Questa l’intervista di Fabio Pisacane nel post partita di Cagliari-Inter Primavera.

La partita si era messa male per il Cagliari, poi è riuscito a prendere qualcosa.

Tutto cuore dall’espulsione in avanti. Nel primo tempo siamo stati imprecisi nell’ultimo passaggio, la partita è stata preparata per quello che ci aspettavamo in fase di possesso e non possesso. Abbiamo sbagliato soprattutto con gli attaccanti, poi quando abbiamo capito l’errore ci siamo ripresi. Dall’espulsione in avanti la squadra ha dimostrato il marchio che ho cercato di trasferire dall’anno scorso, malgrado tanti interpreti e ruoli siano cambiati. Il DNA è questo, il Cagliari deve giocare fino all’ultimo secondo.

Soprattutto nel primo tempo tanto movimento degli attaccanti, ci sono buoni segnali.

Fino all’espulsione è stata data continuità anche alla prestazione. Sentivo le parole di Chivu: “Pressiamoli perché altrimenti ci fanno male”. È normale che gli altri ti studiano e iniziano a conoscerti, ma bisogna avere coraggio. Sparare la palla in avanti non è quello che vogliamo.

Pisacane, in cosa deve migliorare Vinciguerra?

È un ragazzo che ha qualità importanti, se continua ad avere questa fame farà tanta strada. Poi i ragazzi non si devono illudere, stiamo parlando del Campionato Primavera 1 ma già dall’anno scorso ha fatto vedere grandi cose. Ci vuole altro e dobbiamo essere bravi a metterglielo, per me non è un esterno ma uno che vede la porta e fa gol: per difensori anche di un metro e novanta diventa un osso duro.

Domanda di Inter-News.it a Pisacane: qual è stata la chiave in inferiorità numerica? In alcuni momenti sembrava fosse l’Inter in dieci e non il Cagliari.

Sono cose difficili da spiegare, che si trasferiscono soprattutto con l’empatia. Evidentemente quando andiamo sotto, come successo anche l’anno scorso col Cesena, è normale che tocchi le corde giuste. A fine primo tempo ero convinto questa partita di riprenderla e poi di vincerla: questo è quello che cerco di trasferire ai ragazzi, le partite non finiscono mai. Ho avuto la fortuna di fare questo lavoro, strada facendo i ragazzi magari capiscono che qualche volta il mister ci azzecca. È un’energia che si crea e che cerchi di trasferire al gruppo.

Un giudizio sulla prova di Kingstone?

Sicuramente è un giocatore importante, che ha caratteristiche ben precise. Noi siamo la Primavera, ci auguriamo che possa dare anche una mano al Cagliari prima squadra: deve essere questa la missione, se siamo bravi a farlo in breve tempo abbiamo fatto bingo. Lui è un discorso isolato rispetto agli altri ragazzi, perché parliamo di un 2003 che viene dall’altra parte del mondo.