Biasin: «Scudetto vero obiettivo stagionale dell’Inter! Ma occhio a due altre»

L’Inter può ambire alla conquista dello scudetto? Alla viglia della terza sfida di campionato Basin dice la sua sulla questione e anche sul cammino che attende i nerazzurri in Champions League.

AUTO-CANDIDATA – Fabrizio Biasin esprime la propria opinione sulle possibilità dell’Inter di andare in fondo alle competizioni. Nel corso dell’intervento su Radio Sportiva il giornalista dichiara: «Le ambizioni della scorsa stagione sono molto alte. In questo momento l’Inter si autocandida come possibile vincitrice del prossimo scudetto. Nessuno, dall’allenatore, alla società, agli stessi giocatori si è nascosto. Tutti dicono di avere come obiettivo provare a vincere lo scudetto, pur sapendo che l’Inter non è da sola in campionato. C’è il Napoli campione d’Italia, il Milan che sembra ben formato e tante altre realtà che proveranno a dar fastidio. Ma l’Inter parte con questa ambizione e probabilmente è il vero obiettivo stagionale. Per ragionare già su una semifinale di Champions League, invece, ci sono troppe variabili da valutare. Però possiamo dire che visto il sorteggio la possibilità di arrivare agli ottavi è concreta perché è un girone in cui l’Inter è la squadra più forte».