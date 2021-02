Krunic: Â«Derby Milan-Inter? Normale perderlo! Non giocato maleÂ»

Krunic: «Derby Milan-Inter? Normale perderlo! Non giocato male»

Christian Kouamé e Rade Krunic in Milan-Fiorentina (Photo by Marco Luzzani/Getty Images)

Dichiarazioni particolari di Krunic, centrocampista del Milan, sul derby perso 0-3 contro l’Inter. Dopo la qualificazione in Europa League contro la Stella Rossa (vedi articolo) il centrocampista bosniaco, intervistato da Sky Sport, ha definito la stracittadina come una partita qualsiasi. Contento lui…

MOMENTO DELICATO – Rade Krunic parla del momento del Milan, a quattro giorni dallo 0-3 con l’Inter: «Abbiamo perso un po’ la fiducia in noi stessi dopo le due sconfitte. Penso che soprattutto la partita con lo Spezia l’abbiamo sbagliata, poi il derby è normale perderlo. Penso che non abbiamo neanche giocato così male, a parte la partita con lo Spezia non c’è stato altro. Abbiamo sbagliato una partita, succede a tutte le squadre del mondo. Dobbiamo continuare come nel 2020, avere la fiducia e fare le cose nel modo migliore».