Stankovic: Â«Inter, tieni duro! Per lo scudetto dipende solo da teÂ»

Stankovic: «Inter, tieni duro! Per lo scudetto dipende solo da te»

Dejan Stankovic Stella Rossa

Stankovic elogia l’Inter dopo l’eliminazione, sfortunata e con tanti rimpianti della Stella Rossa col Milan. L’allenatore della formazione serba parla benissimo dei nerazzurri e della possibilità di vincere la Serie A. Queste le sue dichiarazioni a Sky Sport.

CONTINUARE COSÌ – Dejan Stankovic resta un grande ex nerazzurro. Oggi è andato a un passo dall’eliminare il Milan dall’Europa League, con la Stella Rossa uscita senza mai perdere (vedi articolo). Nel dopogara parla del suo passato in chiave attuale: «Penso che la squadra di Antonio Conte deve tenere duro. Dipende solo dall’Inter, non da altre squadre. Penso che per il roster che ha e la squadra che ha l’Inter è favorita per lo scudetto».