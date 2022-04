Juric: «Torino-Inter nel nostro miglior momento. Spesso penalizzati»

Juric stasera ha vinto 0-1 a Salerno (vedi articolo). L’allenatore del Torino, intervistato per Sky Calcio Show – L’Originale, è tornato sulla partita contro l’Inter ma non solo, individuando alcuni momenti chiave nel periodo senza vittorie durato due mesi e mezzo e interrotto stasera.

IN CRESCITA – Ivan Juric stasera ha ritrovato la vittoria in Salernitana-Torino 0-1, che mancava dal 15 gennaio contro la Sampdoria. L’allenatore del Torino parla della stagione: «Io penso che quest’anno, per come si è partito e tutte le situazioni, è stato difficilissimo. Credevo che questa squadra potesse fare di più, è stata penalizzata dagli episodi. Basta dire che nelle ultime sette partite abbiamo preso sette traverse e tre gol all’ultimo minuto, è successo di tutto. Però salvarsi a nove giornate dalla fine è già una bella cosa, poi c’è molto da migliorare e fare più gol. Il mio obiettivo, all’inizio, era che la squadra diventasse solida e vera. Poi, man mano, aggiungevo il gioco. Penso che nel nostro miglior momento di gioco, come Sassuolo, Inter e Juventus, non abbiamo ottenuto vittorie dove abbiamo espresso bel gioco. Questo ci ha penalizzati molto ma va bene, adesso bisogna crescere nel gioco e nel fare più gol, rimanendo sempre solidi».