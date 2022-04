Matri: «Per l’Inter partita Scudetto. Dzeko, stagione di tanti alti e bassi»

Alessandro Matri, su Dazn, ha fatto un intervento in merito alla sfida tra Juventus e Inter. Poi sul reparto offensivo delle due squadre, ha parlato così di Dzeko

PROTAGONISTI − Matri si concentra sul reparto offensivo di entrambe le squadre: «Se guardiamo l’obiettivo scudetto si gioca più l’Inter. Se dovesse perdere diventano tanti i punti poi da recuperare dal primo posto. Partita più importante per l’obiettivo scudetto per l’Inter. Attaccanti? Vlahovic ha avuto un impatto devastante, non è mai semplice riuscire ad ambientarsi sin da subito in una nuova squadra a gennaio. Dzeko ha avuto una stagione di tanti alti e bassi, all’inizio se l’Inter giocava bene era per merito suo. Normale a 37 anni un calo fisico».