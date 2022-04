Il Torino si rialza con Belotti: sbaglia ma poi segna, Salernitana KO

Il Torino ritrova una vittoria che mancava dal 15 gennaio. Belotti decide dal dischetto su rigore ribattuto, 0-1 e Salernitana sempre a -9 dalla salvezza e le speranze di rimanere in Serie A sono pochissime.

RILANCIO – Il Torino non vinceva da quasi tre mesi, lo fa e inguaia la Salernitana. Dopo un quarto d’ora, su cross da sinistra, Federico Fazio cintura sul collo Andrea Belotti: rigore evidente e giallo. Dal dischetto, dopo un po’ di discussione, va proprio il centravanti granata che si fa parare il tiro da Luigi Sepe. L’Arechi esulta, ma a rinviare è Norbert Gyombér che è entrato in area prima della battuta: si deve ripetere. Belotti conferma l’angolo alla sua sinistra, Sepe si butta dalla parte opposta ed è 0-1 al 18’. Dopo un discreto primo tempo la Salernitana prova a riprendersi, mentre il Torino si illude di aver fatto 0-2. Avviene al 54’: corner di Rolando Mandragora, colpo di testa di Gleison Bremer respinto da Sepe e Wilfried Singo segna in tap-in. L’ivoriano è però in fuorigioco, dopo un lungo consulto VAR il raddoppio viene annullato. Davide Nicola stava già facendo entrare Franck Ribéry prima del gol, lo fa col punteggio ancora di 0-1 sperando nella scossa. La sfiora Éderson con un bel destro respinto da Etrit Berisha, poi a sei minuti dal 90’ il disastroso Fazio trattiene ancora Belotti sulla fascia per il secondo giallo. Undici contro dieci il Torino tiene il minimo vantaggio, con anche un palo colpito da Belotti al 92’. Due minuti dopo Mikael in sforbiciata manda alto: finiscono qui le speranze della Salernitana, quasi retrocessa.