Julio Cesar: «Handanovic può fare ancora uno/due anni! Sullo scudetto…»

Julio Cesar dice la sua sull’Inter e la corsa scudetto. L’ex portiere nerazzurro, parlando con Stats Perform, ha anche parlato di Handanovic e dell’imminente arrivo di Onana. Di seguito le sue dichiarazioni

OTTIMISMO – Julio Cesar sa che il campionato di Serie A è apertissimo ma è convinto che l’Inter possa conquistare il suo secondo scudetto consecutivo: «L’Inter ha perso Lukaku nell’ultima finestra di trasferimento e ha avuto l’opportunità di prendere Dzeko che secondo me ai tifosi non ha fatto sentire la nostalgia di Lukaku perché ha fatto molto bene. È un campionato equilibrato, l’Inter oggi è al secondo posto ma il campionato è aperto e se la giocano anche Milan e Napoli. Mancano sei partite (sette per l’Inter, ndr) e secondo me la squadra di Inzaghi ha tutte le possibilità di alzare ancora lo scudetto. È una squadra forte anche se ha avuto questi alti e bassi, normali in una stagione».

ANCORA IL NUMERO UNO – Julio Cesar parla anche del possibile dualismo tra Samir Handanovic e André Onana che a giugno approderà ufficialmente in nerazzurro: «Handanovic è un portiere che conosce bene l’atmosfera all’Inter e come comportarsi dentro la società e penso che anche se arriva Onana lui giocherà per essere primo e vincendo anche lo scudetto quest’anno potrebbe avere anche più forza per continuare a far credere all’Inter che può fare il primo. Il talento c’è, so che si cura bene fisicamente e penso ci sia ancora la possibilità di fare uno o due anni da primo portiere».