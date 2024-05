In Frosinone-Inter un dato è del tutto sbilanciato per i ciociari

Frosinone-Inter è stata una partita di eccessi, per certi versi. E c’è un dato che è il più sbilanciato di tutti, in favore dei padroni di casa.

STATISTICHE SBILANCIATE – Frosinone-Inter è stata una partita in cui i nerazzurri sono stati premiati anche oltre i propri meriti. Raramente infatti si vede una squadra fare 5 tiri in porta e trovare 5 gol. Specialmentre l’Inter. Il risultato finale però non è il dato più sbilanciato della gara. Ce n’è un altro, stavolta in favore dei padroni di casa.

DOMINIO CIOCIARO – Questa, presa da Whoscored, è la grafica che mostra i dribbling della partita:

In arancione è il Frosinone. E dice 23 per gli uomini di Di Francesco, contro 3 dell’Inter (nello specifico di Thuram, Frattesi e Bisseck). Soulé da solo fa più del doppio di tutti i nerazzurri (7 a 3). Uno sbilanciamento curioso, ma non inaspettato visto che i ciociari sono quinti per dribbling a partita in A, mentre i nerazzurri sono ultimi.