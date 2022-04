Rovida a Inter-News.it: «Meglio nel secondo tempo. Non molliamo!»

Rovida, portiere dell’Inter Primavera oggi titolare contro il Napoli (vedi QUI), dopo la partita terminata in pareggio ha risposto a una domanda di Inter-News.it e degli altri media presenti.

MAI MOLLARE – William Rovida su Inter-News.it ha parlato così dopo il pareggio con il Napoli: «Bisogna prendere di buono quello che abbiamo fatto nel secondo tempo, cioè quando abbiamo costruito bene in fase offensiva e in fase difensiva. Non dobbiamo mollare perché bisogna entrare in campo con il giusto piglio. Non dobbiamo lasciarsi sorprendere nei primi minuti da un gol che gran parte del primo tempo ci ha fatto un po’ soffrire».

GRUPPO UNITO – Rovida dopo Inter-News.it ha continuato a rispondere alle domande degli altri media: «La continuità mi sta aiutando, cosa che gli anni scorsi non mi era stata data come quest’anno. Si vince di squadra e io contribuiscono come fanno gli altri. Secondo me è mancata la solidità di gruppo generale, nella seconda parte invece siamo riusciti a trovare più continuità nelle prestazioni perché siamo un gruppo più affiatato. Oggi nonostante il pareggio si è visto l’unità di gruppo».