Inzaghi dice +180 e l’Inter offre il rinnovo! Il club vuole premiarlo − TS

Ci sono 180 milioni di motivi per rinnovare Simone Inzaghi. L’Inter lo sa bene ed è pronto a premiare il suo tecnico campione d’Italia.

MILIONARIA − Inzaghi significa +180. Centottanta come l’aumento del valore di mercato della rosa dell’Inter negli ultimi 8-10 mesi. Il lavoro di Inzaghi in questi 8-10 mesi è stata fantastico, portando il club non solo alla vittoria del suo ventesimo scudetto, ma ad una pienissima valorizzazione economica dell’intera rosa. Insomma, adesso i giocatori dell’Inter valgono molto di più e il merito è proprio del tecnico piacentino. A tal proposito, la società è pronta a premiarlo mettendo sul piatto un contratto fino al 2027 con ritocco sull’ingaggio fino a sei milioni di euro. In dieci della rosa, hanno visto aumentare in maniera spropositata il loro cartellino. Da capitan Lautaro Martinez, che ora vale oltre 100 milioni di euro, agli italiani Barella, Bastoni e Dimarco. Marcus Thuram, che lo scorso anno aveva un costo di circa 25-30 milioni, adesso l’Inter lo valuta 85 milioni di euro (ossia il valore della clausola rescissoria). Senza dimenticare Frattesi, Calhanoglu, ma anche i giovani Bisseck, Asllani e Carlos Augusto. Oggi è un’Inter… Milionaria e lo deve al suo simbolo in panchina.

Fonte: Tuttosport – Federico Masini