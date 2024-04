VIDEO – Frosinone-Salernitana 3-0, Serie A: gol e highlights della partita

Frosinone-Salernitana, anticipo della trentatreesima giornata di Serie A 2023-2024, si è concluso con il risultato di 3-0: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Benito Stirpe.



IL VERDETTO – Frosinone-Salernitana 3-0 nell’anticipo della trentaquattresima giornata di Serie A. Non vinceva da oltre tre mesi il Frosinone, che ritrova i tre punti. Nel tris alla Salernitana i giallazzurri tornano al successo e salgono a cinque risultati utili consecutivi. La partita si mette in discesa da subito, con cross da destra per Emanuele Valeri cinturato da Junior Sambia: rigore. Trasforma Matias Soulé spiazzando Benoit Costil, 1-0 al 10′. Il raddoppio arriva in contropiede, complice anche uno scivolone di Niccolò Pierozzi che lascia la Salernitana in inferiorità numerica. Marco Brescianini, servito sul centro-destra, controlla e incrocia in area per il 2-0 che mette la situazione in discesa per il Frosinone, che all’intervallo deve sostituire il portiere Turati con Michele Cerofolini. La Salernitana non si arrende, ma si deve fermare a due gol annullati e uno incredibilmente mangiato da Iron Gomis nella ripresa. Poi, a cinque minuti dal 90′, il tris che chiude i conti con una bella conclusione in diagonale di Nadir Zortea. Con questo risultato il Frosinone lascia la zona retrocessione, mettendo sempre più a rischio Sassuolo e Udinese ora penultima e terzultima.

FROSINONE-SALERNITANA – GLI HIGHLIGHTS

Video con gli highlights di Frosinone-Salernitana dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.