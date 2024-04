Sommer l’acchiappa-scudetti! In un dato è il migliore in Italia − CdS

Sommer sta vivendo una seconda giovinezza. Dopo la Bundesliga a maggio 2023, ora lo Scudetto con l’Inter. Il portiere svizzero è una garanzia assoluta.

IS MAGIC − Yann Sommer in nemmeno un anno si è già portata a casa due scudetti: a maggio 2023 alzava al cielo la sua prima Bundesliga con la maglia del Bayern Monaco, e lunedì 22 aprile 2024 la Serie A con quella dell’Inter. Il 35enne di Morges sta vivendo una seconda giovinezza e non ha assolutamente voglia di fermarsi. Ripercorrendo un po’ la sua carriera, scrive il Corriere dello Sport, Sommer ha vinto parecchio anche in Svizzera con la maglia del Basilea dove ha portato a casa quattro campionati e una coppa nazionale. Durante la sua militanza invece al Borussia Monchegladbach non è riuscito ad alzare neanche un trofeo, lasciando intravedere comunque le sue qualità come estremo difensore. In questa Serie A, Sommer ha già conquistato 17 clean sheet su 31 e ha la percentuali di parate più alte. Un 79,1% che vede lo svizzero davanti a tutti in Serie A, precedendo sul podio Di Gregorio (78.7%) e Milinkovic-Savic (77.3%). Un rendimento totalmente opposto rispetto a quello del suo predecessore Onana al Manchester United.

Fonte: Corriere dello Sport – Giorgio Coluccia