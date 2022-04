Spalletti: «Scudetto? Via la nebbia e lo vediamo! Mi aspetto si sveglino»

Spalletti è stato ospite oggi dell’Università Federico II di Napoli nell’ambito dell’iniziativa “Sport in Accademia”. Il tecnico azzurro è certamente più ottimista rispetto all’immediato post partita di Napoli-Fiorentina. Di seguito un breve stralcio del suo intervento, riportato da corrieredellosport.it

VEDERCI CHIARO – Luciano Spalletti torna a vederci chiaro dopo la sconfitta del Napoli con la Fiorentina che complica i piani scudetto della squadra azzurra. Il tecnico toscano, ospite dell’Università Federico II, assicura che l’obiettivo è ancora lì alla portata: «Perdere di vista l’obiettivo? A noi è successo come in Toscana quando c’è nebbia: è lì e ci disturba la vista, ma poi scompare e torniamo a vederlo. Contro la Fiorentina perdere ci ha fatto male, ora mi aspetto che tutti si sveglino presto e facciano di tutto per rimediare».