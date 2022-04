L’Inter Primavera ci prova in ogni modo ma il Napoli tiene bene: 1-1 finale

L’Inter Primavera di Chivu ha sfidato il Napoli al Suning Center nel match valido per la ventottesima giornata del campionato Primavera 1. Dopo una prima frazione di gioco terminata sul risultato di 1-1 (vedi report), nel secondo tempo non succede nulla di nuovo ma i nerazzurri chiudono in crescendo

ARGINATI – L’Inter Primavera ha sfidato oggi il Napoli al Suning Center. Nella prima frazione di gioco i nerazzurri di Chivu vanno in svantaggio ma recuperano dagli 11 metri con Casadei. Nel secondo tempo l’Inter prova a vincere la partita spingendo molto soprattutto negli ultimi venti minuti di gara. Quasi al 90′ il portiere azzurro fa un’uscita non perfetta e l’Inter sfiora il vantaggio. Nonostante il largo distacco in classifica, gli azzurri riescono ad arginare l’offensiva interista. Dopo 4 minuti di recupero, il match si chiude sul risultato di 1-1 con l’Inter che non riesce a rispondere alla vittoria del Cagliari con il Torino.