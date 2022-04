Bonan: «Inter calendario migliore del Milan! Correa una soluzione in più»

Bonan dagli studi di Sky Sport ha parlato del calendario di Inter, Milan e Napoli, e poi ha parlato anche della prestazione di Joaquin Correa contro il Verona.

QUESTIONE DI CALENDARIO – Alessandro Bonan su Sky ha detto la sua riguardo il calendario delle tre squadre al vertice, e poi ha parlato della prestazione di Correa: «Il peggior calendario ce l’ha il Milan, il migliore ce l’ha l’Inter. La Juventus la metto un po’ da parte dopo la sconfitta nel Derby d’Italia. Alla vigilia della partita con la Juventus, l’Inter non solo era messa male come gioco ma anche come calendario, e poi ha vinto proprio contro i bianconeri. Il Milan, invece, si risolleva proprio contro le squadre più grande e perde terreno contro quelle più piccole. L’Inter nel primo tempo visto contro il Verona è tornata a fare l’Inter che ha trovato anche una boccata di aria fresca con Joaquin Correa. L’Inter paga lo stato di forma di Lautaro Martinez che da troppo tempo non è brillante, e con l’ex Lazio ha trovato qualche soluzione in più».