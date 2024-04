Inzaghi festeggiato dall’Inter: mini antipasto pre-delirio! – CdS

In casa Inter, nella giornata di ieri, si è festeggiato il compleanno di Simone Inzaghi. Un piccolo antipasto in vista della festa per lo scudetto che arriverà tra qualche giorno, spiega Corriere dello Sport.

FESTA – Con lo scudetto lontano qualche curva, ieri in casa Inter è stato un giorno di festa. Si celebrava il 48esimo compleanno di Simone Inzaghi. Il tecnico nerazzurro, il quale ha inviato un dolce messaggio ai tifosi, è stato tributato ad Appiano Gentile da staff e dirigenza al completo con pranzo e torta apposta per l’occasione. Come regalo invece, Simone Inzaghi ha ricevuto una maglia personalizzata con il numero 150. Centocinquanta come le panchine raggiunte con l’Inter in occasione dell’ultima sfida di campionato contro l’Empoli, che a sua volta è coincisa con la 100ª vittoria sulla panchina nerazzurra. Adesso manca solo la ciliegina sulla torta che potrebbe arrivare tra qualche giorno: lo scudetto è davvero vicino l’angolo.

Fonte: Giorgio Coluccia – Corriere dello Sport