Pardo convinto: «Una società come l’Inter non potrà fallire». Ma occhio ai rinnovi

Pierluigi Pardo si è espresso in merito al futuro societario dell’Inter, escludendo che sia possibile il verificarsi del caso del fallimento.

IL COMMENTO – Pierluigi Pardo ha commentato a Tutti Convocati le ultime notizie relative al possibile passaggio proprietario dell’Inter da Steven Zhang a Oaktree. Secondo il giornalista italiano, la certezza da ribadire è che non potrà verificarsi la situazione che rappresenta l’ipotesi peggiore in assoluto per la tifoseria nerazzurra: «Una società come l’Inter non potrà mai fallire. Squadre come quella nerazzurra, il Real Madrid o il Barcellona, ad esempio, rappresentano un patrimonio di cui non si potrà mai fare a meno».

Pardo solleva dubbi su un aspetto: cosa accadrà ai rinnovi voluti dall’Inter?

CAPITOLO CALCIOMERCATO – Nel corso del suo intervento radiofonico, Pardo ha posto l’accento su quello che rappresenta l’unica perplessità che verrà ad aleggiare sul futuro dell’Inter in caso di approdo di Oaktree a Milano: Con l’arrivo di nuova proprietà, potrebbe cambiare qualcosa nei rapporti con i calciatori più importanti. Pensando alle negoziazioni dei rinnovi ancora pendenti di Nicolò Barella, Lautaro Martínez e Simone Inzaghi, il suo discorso acquisisce un significato più specifico.