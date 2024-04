Udinese-Inter, Cioffi ha delle assenze in avanti: due le opzioni − TS

Si avvicina Udinese-Inter, match che si disputerà lunedì sera. Cioffi, tecnico dei friulani, deve ovviare ad alcune assenze in attacco, ma ha due opzioni da scegliere.

OPZIONI − Antivigilia di Udinese-Inter. I nerazzurri sono alle prese con il problema fisico di Alessandro Bastoni, che Simone Inzaghi sta cercando di risolvere. Allo stesso tempo anche Gabriele Cioffi, il quale parlerà oggi in conferenza stampa, dovrà ovviare a due pesanti assenze in attacco. La prima è quella del titolare Lorenzo Lucca, out per squalifica, la seconda invece riguarda l’inglese Davis, ancora acciaccato. Dunque, in vista della partita di lunedì, sono due le opzioni: schierare Success come prima punta con Thauvin a supporto, oppure avanzare Pereyra con Thauvin terminale offensivo.

Udinese (3-5-1-1): Okoye; Ferreira, Bijol, Perez; Pereyra, Walace, Lovric, Samardzic, Kamara; Thauvin; Success.