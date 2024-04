Bastoni in dubbio per Udinese-Inter! Due idee (e un giovane) − TS

Alessandro Bastoni rimane in dubbio per la sfida tra Udinese e Inter, in programma lunedì sera. Simone Inzaghi ha già due idee per sostituirlo, ma occhio ad una carta verdissima.

ULTIME − Antivigilia di Udinese-Inter, match valido per la trentunesima giornata di campionato. Alessandro Bastoni ha avuto un risentimento muscolare in allenamento e dunque le sue condizioni saranno da valutare. In dubbio anche Stefan de Vrij, che oggi però potrebbe rientrare in gruppo. Simone Inzaghi, in caso di forfait di Bastoni, ha due idee: Carlos Augusto e Bisseck. Uno dei due prenderà il posto dell’azzurro di Castelmaggiore se dovesse non farcela. Ma occhio anche al giovanissimo Stabile, che si ispira a Bastoni. Inzaghi dovrebbe quantomeno portarlo in panchina.

(3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Carlos Augusto; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram.

