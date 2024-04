Lautaro Martinez ritrova l’Udinese: c’è un fattore positivo – CdS

Lautaro Martinez incontra la sua bestia nera – spiega il Corriere dello Sport. L’argentino ha la sua grande occasione per sbloccarsi da questo lungo stop di oltre un mese. L’Inter spera.

BESTIA NERA – Nonostante un periodo complicato in casa Lautaro Martinez, l’argentino sta per incontrare un’avversaria che lo stuzzica parecchio. Lunedì sera al Bluenergy Stadium ci sarà l’Udinese: i friulani sono stati puniti dal Toro con 4 gol nelle ultime 6 sfide di Serie A. Praticamente almeno un gol nelle ultime quattro stagioni, e in questa attuale potrebbe succedere ancora visto il gol arrivato anche nella sfida di andata. Con otto giornate al termine, la classifica marcatori della Serie A è stata messa in cassaforte. Sono 23 i gol dell’argentino contro Vlahovic a ruota fermo a quota 15. L’attaccante dell’Inter non era mai stato primo in classifica. L’anno scorso secondo dietro a Osimhen e due anni fa a ruota di Immobile e Vlahovic. Quest’anno invece è arrivato il suo grande momento: la conferma di una crescita esponenziale – spiega il Corriere dello Sport – in fase realizzativa.

LAVORO – A questo mese complicato che potrebbe sbloccarsi contro l’Udinese, una delle sue vittime preferite, in casa Inter si pensa anche alla seconda stella che sta per arrivare. Lautaro Martinez inoltre, campione del mondo con la sua Argentina, nell’ultima pausa per le Nazionali, ha spezzato l’altro digiuno che lo tormentava con la propria nazionale. A fine marzo contro la Costa Rica ha messo fine a uno stop durato 16 lunghe partite. Adesso invece l’obiettivo è sbloccarsi in nerazzurro e ipotecare lo scudetto.

Fonte: Giorgio Coluccia – Corriere dello Sport