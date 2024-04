Lautaro Martinez si inceppa in primavera: numeri al ribasso – CdS

Lautaro Martinez ha la sua grande occasione per ritrovare la via gol del in un periodo che è risultato sempre complicato per lo stesso argentino, spiega il Corriere dello Sport. Adesso ci sarà l’Udinese, una vittima preferita per il capitano dell’Inter.

LAVORO – Con lo scudetto dietro l’angolo, l’Inter si sta preparando ai festeggiamenti. Ma c’è da ricordare come i mesi di marzo e aprile non sono i mesi più prolifici dell’anno per Lautaro Martinez. L’argentino non segna in nerazzurro da 38 giorni, ossia dalla sfida di fine febbraio a San Siro contro l’Atalanta. Un digiuno abbastanza simile a quello dello scorso anno dove era rimasto a secco per 5 gare. Sembra ci sia un calo fisiologico in questo periodo, con marzo e aprile che diventano complicati – spiega il Corriere dello Sport. A questo si aggiunge anche il mese di settembre, ottobre e novembre che risultano da sempre i mesi più prolifici dell’attaccante. Così come maggio che vede Lautaro Martinez riprendere la rotta e invertire il trend di inizio primavera.

Fonte: Giorgio Coluccia – Corriere dello Sport