Udinese-Inter, Inzaghi messo alle strette: la probabile formazione

Simone Inzaghi sta per essere chiamato a nuove scelte di formazione. In Udinese-Inter, però, dovrà fare i conti con una probabile assenza che altera i piani.

ASSENZA – Simone Inzaghi festeggia il compleanno ma non la notizia di giornata, che gli porta uno dei suoi fidatissimi lontano dalla disponibilità per Udinese-Inter. Alessandro Bastoni, infatti, ha riscontrato un problema muscolare e la sua presenza per la trasferta di lunedì sera è incerta. Il difensore nerazzurro, infatti, potrebbe ancora farcela a recuperare per partire con la squadra, ma il modus operandi del mister piacentino lascia pochi dubbi in merito. Molto probabilmente l’italiano non verrà forzato e al suo posto verrà schierato Carlos Augusto, anche lui di rientro da un infortunio.

LE SCELTE – La quasi certa assenza di Alessandro Bastoni è l’unica a situazione che altera la ‘classica’ formazione di Inzaghi per Udinese-Inter. Il resto della squadra, infatti, dovrebbe essere composta dai soliti titolari nerazzurri. L’unica incertezza potrebbe riferirsi alla fascia destra, come accade quasi sempre prima di una sfida nerazzurra. Denzel Dumfries, infatti, potrebbe nuovamente vedersi scippato il posto dal 1′ dall’affidabile Matteo Darmian. Inzaghi, ovviamente, non farà a meno del suo Henrikh Mkhitaryan, che deve fare molta attenzione ai cartellini. L’armeno verrà affiancato a centrocampo da Hakan Calhanoglu e Nicolò Barella. Mentre sulla fascia sinistra ci sarà il solito Federico Dimarco, che viene dal gol nell’ultima sfida di Serie A. In attacco si vedrà la coppia titolare formata da Marcus Thuram e Lautaro Martinez, con Alexis Sanchez pronto a subentrare e, con lui, anche un Marko Anrutovic di nuovo a diposizone.

Udinese-Inter: la probabile formazione di Inzaghi

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Carlos Augusto; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez.