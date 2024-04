Inzaghi festeggia e la sua Inter confeziona il regalo: uno il più concreto!

Simone Inzaghi si gode il compleanno. Per la festa vera aspetta l’Inter, che sta confezionando per lui il miglior regalo possibile da ricevere.

FESTA – Giornata di festeggiamenti ad Appiano Gentile in onore del comandate dell’armata Inter. Simone Inzaghi quest’oggi ha spento le candeline, per il suo quarantottesimo compleanno, accerchiato da un gruppo che, ormai da quasi tre anni, lo segue con stima e dedizione. Le festa arriva in un momento della stagione in cui, al netto della delusione per la prematura eliminazione dalla Champions League, il mister piacentino si gode con merito l’ammirazione dell’ambiente nerazzurro. Ma non solo. Inzaghi, infatti, negli ultimi tempi è riuscito a portare dalla sua anche quella fetta di tifosi che continuava a riservargli critiche e polemiche, che poggiavano le radici nel malcontento scatenatosi all’inizio della sua avventura all’Inter.

Inzaghi festeggia e attende il regalo della sua Inter

MERITI – Da quello scudetto perso il primo anno e regalato nelle mani del Milan e dalle numerose sconfitte in campionato della scorsa stagione sembra ormai passato un secolo. Tutto merito della cavalcata in Champions League culminata con la finale contro il Manchester City? L’ampio vantaggio conquistato quest’anno in campionato, con momentaneamente Milan a -14 e Juventus a -20 punti? Sì, ma c’è di più. Quello che ha fatto in modo che i tifosi e tutto l’ambiente nerazzurro si affezionassero a Inzaghi è la capacità di coltivare, mantenere e fare rendere il gruppo Inter. Un gruppo che raramente si è visto così coeso, motivato e in sintonia. E al fattore spogliatoio si aggiunge anche un rendimento di gioco pazzesco. La qualità che l’Inter di Inzaghi sa mettere in campo è visibile agli occhi di tutti e il merito non può che essere il suo, oltre alle capacità tecniche dei calciatori stessi.

REGALO – A questo punto dovranno essere proprio quei calciatori, che ascoltano, seguono e rispettano Inzaghi ogni giorno, a confezionare per lui il regalo migliore e non solo per il compleanno. Inzaghi, infatti, ha ancora tanto da festeggiare e, soprattutto, da meritare: su tutto la seconda stella, tanto ambita e desiderata sin dall’inizio della stagione. Per donargliela l’Inter dovrà fare ancora benissimo in campionato, a partire dalla trasferta contro l’Udinese di lunedì prossimo. Lì dovrà continuare la festa di Inzaghi, con la speranza di vederla culminare presto con un trofeo tra le mani.