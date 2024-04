Bastoni, non solo Udinese-Inter: infortunio che detta i piani di mercato

Non solo Udinese-Inter e le alternative di formazione. L’affaticamento muscolare di Alessandro Bastoni stabilisce chiaramente delle altre linee guida per quanto riguarda il mercato in vista della prossima – lunghissima – stagione.

ALTRO PROBLEMA – L’affaticamento muscolare di Alessandro Bastoni in vista di Udinese-Inter di lunedì va ad aggiungersi ai tanti problemi muscolari che hanno colpito l’Inter in questa stagione. Ultimi, in ordine temporale, quelli di Marcus Thuram e Hakan Calhanoglu a centrocampo, ma anche quelli di Carlos Augusto, Marko Arnautovic e Stefan de Vrij. Insomma, una seconda parte di stagione non particolarmente facile per quanto riguarda l’infermeria, a cui fortunatamente Simone Inzaghi ha potuto ovviare non tanto grazie alla profondità della rosa, ma alla capacità di adattamento in più ruoli di diversi giocatori.

Bastoni, non solo Udinese-Inter: strategie di mercato da definire

MANCANZA A SINISTRA – In tutto questo, non bisogna soltanto a guardare a Udinese-Inter. L’assenza di Alessandro Bastoni mette infatti in luce una grossa mancanza a sinistra. Ovvero la mancanza di qualcuno che possa effettivamente sostituirlo. I due giocatori predisposti a coprirne l’assenza, infatti, sono Carlos Augusto e Francesco Acerbi, entrambi però adattati in quel ruolo. Parliamo infatti della prima riserva di Federico Dimarco sulla fascia sinistra e del difensore centrale titolare dell’Inter di Simone Inzaghi. Ne va da sé che le strategie di mercato in vista della prossima stagione avranno bisogno di essere adattate proprio a questa necessità.

STAGIONE LUNGHISSIMA – Bisogna infatti tenere in considerazione altri due aspetti: il primo, Alessandro Bastoni (così come parecchi dei suoi compagni di squadra) sarà impegnato a EURO 2024 in estate. Il secondo, la lunghezza della prossima stagione. Partendo dalle due partite in più previste nel girone unico della UEFA Champions League, finendo poi con l’esperienza del Mondiale per Club nell’estate del 2025. Tenendo sempre considerazione anche la partecipazione (ormai quasi certa) alla prossima Supercoppa Italiana che, proprio come quest’anno, si giocherà in una formula di semifinale e finale. Quindi, tra le tante piste di mercato, quella del vice Bastoni è assolutamente una priorità.