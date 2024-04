Mkhitaryan, occhio alla Spada di Damocle: problema in Udinese-Inter

Henrikh Mkhitaryan – ma non solo – ha un grosso problema che pende sulla sua testa come la leggendaria Spada di Damocle. In Udinese-Inter giocherà infatti con una pesante diffida, considerando anche l’importanza delle sfide che seguiranno alla trasferta di lunedì in Friuli.

SPADA DI DAMOCLE – Per Henrikh Mkhitaryan il grosso problema in Udinese-Inter si chiama cartellino giallo. L’armeno è infatti diffidato e, vista la posizione che ricopre in campo (insieme alle sue importanti caratteristiche a livello difensivo) l’ipotesi di un’ammonizione non è da escludere. Da parte sua servirà una prova di grande attenzione, minimizzando i rischi. Per questo avrà bisogno di aiuto sia dai compagni di reparto – Nicolò Barella e Hakan Calhanoglu – sia dalla catena di sinistra, che dovrebbe essere formata da Federico Dimarco e, con ogni probabilità, da Carlos Augusto in sostituzione di Alessandro Bastoni.

Mkhitaryan imprescindibile: da Udinese-Inter in poi con un occhio al derby

SFIDE IMPORTANTI – Va detto: un’eventuale ammonizione di Henrikh Mkhitaryan in Udinese-Inter non sarebbe un enorme dramma. Il motivo è semplice: la sfida seguente è quella in programma a San Siro contro il Cagliari. Una partita sulla carta abbordabile per i nerazzurri, con Davide Frattesi in grado di sostituire degnamente l’armeno. Passare indenne la trasferta in Friuli, invece, alzerebbe ancora di più i livelli di rischio. Per il semplice motivo che arriva poi il tanto atteso derby contro il Milan. Contro cui, peraltro, Mkhitaryan si è già mostrato decisivo sia in Champions League la scorsa stagione, sia all’andata in questo campionato.

ALTERNATIVE – Come detto sopra, l’alternativa principale in caso di assenza di Mkhitaryan in una delle prossime sfide è sicuramente Davide Frattesi. Che ha tanta voglia di mettersi in mostra in questo finale di campionato, anche per ritagliarsi un posto importante nell’Italia di Luciano Spalletti per EURO 2024. Anche Frattesi, inoltre, ha dimostrato di saper già andare in gol nel derby contro il Milan. Oltre ad aver messo a segno alcuni gol pesanti in stagione, uno su tutti il 2-1 contro il Verona che è stata probabilmente la vera e propria sfida della svolta per l’Inter. L’altra ipotesi riguarderebbe un eventuale impiego di Davy Klaassen seguito poi a ruota dal rientrante Stefano Sensi. Soltanto ipotesi, appunto.