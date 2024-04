VIDEO − Inter Fans, oggi la parola ai tifosi dell’Inter Club Roma Capitale! | Inter-News TV

IN VIDEO − Inter Fans arricchisce il palinsesto di Inter-News TV! La prima WEB TV crossmediale per i tifosi della squadra nerazzurra. Il nuovo format LIVE andrà in scena il venerdì alle 18. Ogni settimana verranno coinvolti gli Inter Club con i rispettivi portavoce. Lo scopo del format sarà quello di dar voce alle varie realtà legate al club nerazzurro, conoscere le storie dei club presenti in tutta Italia e ascoltare soprattutto il parere dei tifosi sui temi principali della squadra nerazzurra. Novità, pareri, curiosità e tanti altri contenuti! Nella puntata andata in diretta oggi – venerdì 05 aprile – la nostra Romina Sorbelli in conduzione ha avuto il piacere di ospitare due rappresentati dell’Inter Club Roma Capitale: Marco Zuccaro e Carmine Candido.