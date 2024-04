Inzaghi il pigliatutto: rinnovo e due super obiettivi con l’Inter – CdS

L’Inter e Simone Inzaghi si ritroveranno al termine della stagione per definire meglio la prossima stagione, spiega il Corriere dello Sport.

FUTURO – Simone Inzaghi, ieri festeggiato dal club, al termine della stagione, con uno scudetto in tasca, incontrerà l’Inter. Con un contratto in scadenza nel giugno del 2025, l’obiettivo è adesso rinnovare il contratto e allungare la scadenza. L’allenatore nerazzurro, già in tripla cifra in termini di vittorie sulla panchina dell’Inter, vanta una percentuale di vittorie (67%) più alta rispetto ai match giocati. Se gli anni passati era un mago delle coppe, adesso Simone Inzaghi sta guidando un Inter da primato sin dall’inizio della stagione. In Serie A, spiega Corriere dello Sport, oltre allo scudetto, il mirino è puntato su altri record. Lunedì sera i nerazzurri andranno a Udine per fare bottino pieno. Vincere significherebbe portarsi a 82 punti in 31 giornate. Solo la Juventus nella stagione 2018/19, con 84 lunghezze, ha fatto meglio nella storia della competizione a girone unico.

Fonte: Corriere dello Sport – Giorgio Coluccia