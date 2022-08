Inzaghi: «Asllani può imparare tanto dai più esperti, è un valore aggiunto»

Simone Inzaghi ha espresso belle parole per Asllani, giovane gioiello dell’Inter prelevato dall’Empoli. Il tecnico nerazzurro non ha dubbi sulla sua importanza in rosa

VALORE AGGIUNTO − Inzaghi si espone su Kristjan Asllani. Il centrocampista si era espresso poco prima (vedi articolo): «Asllani è un giocatore giovane che ha dimostrato in questo inizio di preparazione con noi di avere ottime qualità, poi ha la fortuna di allenarsi con giocatori più esperti che sanno cos’è l’Inter. Può imparare tanto. Sarà un valore aggiunto per noi». Le sue parole ai microfoni della Serie A.