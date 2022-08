Neuer: «Inter e Barcellona due super club con grandi stadi, gare decisive!»

Manuel Neuer si è espresso in merito al sorteggio di Champions League. Il Bayern Monaco ha pescato Inter, Barcellona e Viktoria Plzen. Il portiere non ha dubbi sulle gare più importanti

MOMENTI CLOU − Neuer commenta il sorteggio di Champions League del suo Bayern Monaco. I bavaresi hanno pescato nel gruppo C Inter, Barcellona e Viktoria Plzen: «Contro Barcellona e Inter, saranno i momenti salienti della fase a gironi. Due super club, due super stadi. Non vedo l’ora di giocare. È anche bello celebrare così presto una reunion con Robert Lewandowski. Il nostro obiettivo è chiaramente quello di raggiungere la fase a eliminazione diretta, anche se non dobbiamo sottovalutare la squadra di Pilsen».

Fonte: fcbayern.com