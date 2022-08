Asllani: «All’Inter che emozione. Brozovic fortissimo! Lazio? Ho un amico»

Kristjan Asllani ha parlato della sua emozione di essere all’Inter. Poi qualche elogio a Brozovic e una considerazione sul match contro la Lazio

EMOZIONE − Asllani non nasconde la sua fede per l’Inter: «Io interista, emozione grandissima quando è arrivata la notizia dell’Inter. Quando sono venuto per la prima volta a San Siro è stato per un Derby finito 2-1 per l’Inter, non ricordo gli anni. Sognavo di giocare in quel campo ma era impossibile in quel momento. Gol con l’Empoli al Meazza? Bellissimo, c’erano 75 mila persone allo stadio. Sentire il boato dei tifosi nerazzurri è stato fantastico ma felicissimo per il mio primo gol».

RUOLO − Asllani informa sulla sua posizione in campo ed esalta Brozovic: «Nasco play davanti la difesa, quello è il mio ruolo ideale. Posso giocare però in tanti ruoli, ho svariato tanto anche ad Empoli. Sono qua per crescere e devo migliorare in tantissime cose ma ho tutto per farlo. Marcelo Brozovic mi ha impressionato, è troppo forte. L’ho sempre visto in televisione».

PRE-MATCH − Così Asllani su Lazio-Inter e il rapporto con l’altro albanese Hysaj: «Hysaj? Un piacere giocare sempre contro di lui, ci scambiamo sempre la maglia, è un amico. Lazio-Inter? Difficile ma dobbiamo prepararla bene, lavorare su ciò che chiede il mister. Solo così porteremo a casa i tre punti». Le sue parole ai microfoni ufficiali della Serie A.