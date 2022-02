Inter, periodo nero: in calo la media punti. Era già successo ad Inzaghi – TS

L’Inter non sta attraversando un periodo semplice. La squadra ha visto un netto calo di rendimento nel girone di ritorno in campionato, con un punto raccolto nelle ultime tre partite. L’analisi del Tuttosport

CALO – L’Inter sta attraversando un periodo di appannamento. Se dal punto di vista del gioco, sfida col Sassuolo a parte, i nerazzurri hanno sempre offerto delle prestazioni di buon livello, lo stesso non si può dire nei risultati. Dopo un inizio di gennaio ottimo, infatti, la squadra si è arenata ed il meccanismo creato da Inzaghi sembra essersi inceppato. A contribuire, secondo il Tuttosport, è il calendario fitto e terribile dei nerazzurri che, nel mese di gennaio, hanno disputato 10 partite giocando contro le prime 4 in Serie A e sfidando il Liverpool in Champions League. Sfide importanti che, forse, hanno spremuto troppo i titolarissimi che adesso, per ovvi motivi, pagano la stanchezza.

MEDIA – Nulla è compromesso ovviamente, come ha detto ieri lo stesso Marotta. Ma è chiaro che l’Inter dovrà ritrovare se stessa e, soprattutto, i gol dei suoi attaccanti. Su tutti Lautaro Martinez, a secco su azione da dicembre. L’augurio, scrive il quotidiano torinese, è che questo calo non sia l’inizio di un film già visto per Inzaghi. Le squadre del tecnico piacentino, infatti, tendono a calare di rendimento nella seconda parte di campionato: ad eccezione della stagione 20/21, in cui la sua Lazio fece lo stesso numero di punti fra andata e ritorno, nei quattro campionati precedenti il rendimento dei biancocelesti è stato inferiore nella seconda parte di stagione.

Fonte: Tuttosport