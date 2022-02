Zhang, rifiutata un’offerta da 900 milioni! In corso nuove negoziazioni – TS

Il presidente dell’Inter, Steven Zhang, secondo indiscrezioni raccolte da TuttoSport, ha rifiutato un’offerta per comprare il club nerazzurro, pari a 900 milioni. Secondo altre fonti, invece, sarebbero in corso nuove negoziazioni per l’acquisto del club.

NUOVE NEGOZIAZIONI – Zhang ha rifiutato un’offerta di 900 milioni per l’acquisto dell’Inter. La proprietà cinese, dunque, prosegue nella volontà di mantenere la maggioranza dell’Inter, come confermato nei giorni precedenti anche dall’Amministratore Delegato della parte economica del club, Alessandro Antonello (vedi dichiarazioni). Secondo altre fonti, invece, sarebbero in corso nuove negoziazioni per la cessione del club. Secondo il quotidiano di Torino, la famiglia Zhang avrebbe già fissato il prezzo del club, con un valore di circa un miliardo di euro. La provenienza dei soggetti interessati dovrebbe essere americana, come quella della maggioranza degli imprenditori o fondi finanziari che stanno rilevando il controllo delle società italiane, ultima su tutti l’Atalanta.

Fonte: TuttoSport – Stefano Scacchi