Bremer, mezza Europa lo vuole ma Inter e altre tre big italiane in pole – TS

Bremer sempre più al centro dell’attenzione, soprattutto dopo la prestazione messa in mostra nel derby contro la Juventus. Secondo quanto riportato da TuttoSport, l’Inter e altre tre big italiane, però, sarebbero in pole rispetto il resto d’Europa, ma presto potrebbe scatenarsi una vera e propria asta.

TUTTI INTERESSATI – Bremer al termine di questa stagione lascerà il Torino per trasferirsi altrove. Già tantissimi club sulle sue tracce, anche in Europa: Bayern Monaco su tutte, ma anche il Tottenham di Conte, e altre società di medio-alta classifica in Liga. Secondo TuttoSport, però, le italiane sarebbero in pole per il difensore brasiliano: Inter, Milan, Juventus e Napoli. Dove andare a giocare, poi, sarà chiaramente una scelta del giocatore che chiede un top club che partecipi alla Champions League. Ricordiamo che tra Natale e gennaio si erano registrate le prime accelerate da parte dell’Inter, e subito dopo il Milan. Anche Juventus e Napoli seguono la vicenda, con i bianconeri che potrebbero addirittura giocarsi la carta Mandragora (ancora di proprietà della Juventus, il riscatto è fissato a 9 milioni, ndr).

UN PROBLEMA – Un problema comunque per le pretendenti, è che si scateni una vera e propria asta, quello che principalmente l’Inter vuole evitare. Cairo valuta il giocatore una quarantina di milioni, mentre le pretendenti abbassano le valutazioni a 30 milioni, bonus inclusi. Facile immaginare altri sorpassi e controsorpassi, considerando le eventuali cessioni di de Vrij per l’Inter e quella di Koulibaly per il Napoli.

Fonte: TuttoSport – Marco Bonetto