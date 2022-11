Inter-Milan, biglietti in vendita da oggi: informazioni e fasi di vendita

È partita oggi la vendita dei biglietti per Inter-Milan, derby in programma domenica 5 febbraio alle ore 20.45. Tutte le informazioni e le fasi di vendita.

MODALITÀ DI VENDITA – L’Inter ha comunicato sul proprio sito le modalità di vendita dei biglietti per Inter-Milan. La vendita dei tagliandi per assistere al derby in programma a San Siro domenica 5 febbraio sarà inizialmente solo online su inter.it/tickets.

ABBONATI SERIE A – La prima fase ha preso il via nella giornata di oggi alle ore 10.30 “e – si legge sul sito ufficiale del Club nerazzurro – riguarderà gli abbonati alla Serie A 22-23, i quali potranno acquistare fino a 4 biglietti per i propri amici interisti“.

SOCI INTERCLUB – “Dalle 16:00 di venerdì 25 novembre la vendita sarà estesa anche ai Soci InterClub, che potranno acquistare fino a 4 biglietti purchè tutti soci attivi alla stagione 2022-23“.

TITOLARI TESSERA ‘SIAMONOI’ – “Dalle ore 10.30 di martedì 29 novembre si aggiungeranno infine anche tutti i titolari di una tessera ‘SiamoNoi’ attiva e sottoscritta entro il 21/11/2022, potendo acquistare massimo 4 biglietti fino alla mezzanotte di mercoledì 30 novembre“.

TITOLARI CARTE MASTERCARD – “Sarà poi la volta della prevendita dedicata ai titolari di carte Mastercard, che dalle 10:30 e fino alla mezzanotte di giovedì 1° dicembre potranno acquistare fino a 4 biglietti in anteprima rispetto alla vendita libera“.

VENDITA LIBERA – “La vendita libera degli eventuali biglietti residui inizierà per tutti alle ore 12:00 di venerdì 02 dicembre, solo online su inter.it/tickets.

Da lunedì 5 dicembre saranno attivi anche il punto vendita Uffici Inter presso lo stadio San Siro, l’Inter Store Milano (Galleria Passarella, 2) e tutti i punti vendita della rete Vivaticket“.

Fonte: Inter.it