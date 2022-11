Mondiali IN Qatar 2022: Marocco-Croazia sulla Inter-News Web TV

Mondiali IN Qatar 2022 è il format quotidiano della Redazione di Inter-News.it, che coprirà l’evento internazionale con dirette video dedicate alle partite dei sei nerazzurri protagonisti nella competizione internazionale. Stamattina è il turno di Marocco-Croazia, quindi focus totale sulla prestazione di Brozovic. Ecco tutte le informazioni utili da sapere per iscriversi al canale e seguire in diretta su YouTube tutti gli appuntamenti sulla Inter-News Web TV

MONDIALI IN QATAR 2022 – Dopo l’inattesa delusione “nerazzurra” in Argentina-Arabia Saudita (vedi video), oggi è soprattutto il giorno di Marocco-Croazia, già in campo ad Al Khor. A partire dalle ore 12:30 non perdete i minuti finali della partita con la diretta video di Mondiali IN Qatar 2022 in compagnia della Redazione di Inter-News.it sulla Inter-News Web TV, in diretta sul canale YouTube (iscriviti subito!). In campo il croato Marcelo Brozovic, che ha ormai recuperato dopo l’infortunio che l’ha tenuto lontano dall’undici titolare dell’Inter nell’ultimo periodo pre-sosta. E non perdete nessuno dei prossimi appuntamenti in programma!

Palinsesto e puntate di Mondiali IN Qatar 2022

TUTTE LE DIRETTE – La Redazione di Inter-News.it coprirà l’evento internazionale fino alla Finalissima del 18 dicembre. Al momento il palinsesto prevede un appuntamento al giorno per seguire l’Olanda di Stefan de Vrij e Denzel Dumfries, l’Argentina di Lautaro Martinez e il Camerun di André Onana, ultimo a scendere in campo. Particolare attenzione alla Croazia del già citato Brozovic, che nella fase a gironi se la vedrà anche con il Belgio di Romelu Lukaku, al momento fuori per infortunio. Ecco il palinsesto attuale della Inter-News Web TV per la fase a gironi, ancora da aggiornare e completare con quella finale:

– lunedì 21 novembre, ore 18:30 (Senegal-Olanda, Gruppo A) → Vedi il video della puntata;

– martedì 22 novembre, ore 12:30 (Argentina-Arabia Saudita, Gruppo C) → Vedi il video;

– mercoledì 23 novembre, ore 12:30 (Marocco-Croazia, Gruppo F);

– giovedì 24 novembre, ore 12:30 (Svizzera-Camerun, Gruppo G);

– venerdì 25 novembre, ore 18:30 (Olanda-Ecuador, Gruppo A);

– sabato 26 novembre, ore 21:30 (Argentina-Messico, Gruppo C);

– domenica 27 novembre, ore 18:30 (Croazia-Canada, Gruppo F);

– lunedì 28 novembre, ore 12:30 (Camerun-Serbia, Gruppo G);

– martedì 29 novembre, ore 17:30 (Olanda-Qatar, Gruppo A);

– mercoledì 30 novembre, ore 21:30 (Polonia-Argentina, Gruppo C);

– giovedì 1° dicembre, ore 17:30 (Croazia-Belgio, Gruppo F);

– venerdì 2 dicembre, ore 21:30 (Camerun-Brasile, Gruppo G).

Non perdere gli aggiornamenti sui Mondiali grazie alla sezione dedicata QATAR 2022 (clicca qui).