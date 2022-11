VIDEO – Brozovic e Perisic ma non solo, i migliori gol dell’Inter dalla Croazia

Brozovic e Perisic sono ora in campo in Marocco-Croazia (vedi formazioni), esordio ai Mondiali. Per l’occasione l’Inter ha pubblicato un video coi migliori gol dei nerazzurri croati, presenti e passati.

BEST OF – Marcelo Brozovic e Ivan Perisic, ma anche Mateo Kovacic (pure lui in campo ora in Marocco-Croazia ai Mondiali), Marko Livaja e Dario Simic. Questi i giocatori inseriti dall’Inter in una compilation che comprende i migliori gol in nerazzurro di giocatori croati. Si va dal 1999 sino all’ultimo in ordine di tempo, di Brozovic contro il Torino.

Questo il video, pubblicato dall’Inter sul proprio account ufficiale YouTube, con i migliori gol dei giocatori dalla Croazia.