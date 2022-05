Inter, la strategia sul mercato chiara. Ecco l’attivo da raggiungere – CdS

L’Inter sta per chiudere la sua stagione con l’ultimo match contro la Sampdoria a San Siro. Lo scudetto è ancora possibile ma servirà un ko del Milan a Sassuolo. Intanto si pensa al mercato e la strategia che i nerazzurri adotteranno è chiara e definita.

STRATEGIA – Niente spesi folli, anzi, bilancio in attivo e taglio al monte ingaggi importante. E’ questa la strategia che Suning ha imposto alla sua dirigenza, dunque, un’altra estate in cui l’Inter non comprerà sul mercato salvo uscite. Partiamo dal monte ingaggi. Come scrive il Corriere dello Sport, i nerazzurri dovranno essere bravi a tagliare tra il 10 e il 15% delle spese. Sicuramente gli addii ormai certi di Sanchez e Vidal (i due giocatori più pagati) aiuteranno, ma non solo loro due.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno