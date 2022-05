Bastoni, è lui il possibile sacrificabile per l’Inter in estate. La scelta – CdS

L’Inter si appresta a chiudere la stagione domenica alle 18 contro la Sampdoria, poi sarà tempo di calciomercato. I nerazzurri devono chiudere in attivo e per farlo sono pronti a sacrificare un big. Il nome in pole è quello di Alessandro Bastoni.

SACRIFICIO – Sarà un’altra estate di sacrifici? Sì, sarà un’altra estate di sacrifici amici nerazzurri. L’Inter, nonostante i ricavi aumentati, deve rientrare nelle spese folli fatte negli anni passati (vedi articolo) e dunque è pronta a tagliare il monte ingaggi (vedi articolo) e chiudere in attivo di 60-70 milioni di euro come riporta il Corriere dello Sport. Per farlo, ovviamente, serve cedere qualcuno, anzi, qualche top. I nerazzurri potrebbero pescare in difesa il nome da cedere considerando che, con molta probabilità, arriverà un rinforzo in quel reparto. I nerazzurri che hanno più mercato sono ovviamente due, Skriniar e Bastoni ma la scelta del sacrificio potrebbe ricadere sul secondo. L’azzurro ha dalla sua la carta d’identità e un contratto in scadenza un anno dopo Skriniar che farebbe ulteriormente alzare il prezzo.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno